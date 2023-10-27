الاتحاد الأوروبي يبحث "توقفا إنسانيا" للقتال في غزة.اليابان تدعو إلى وقف القتال مؤقتا في غزة.تبنّى مجلس النواب الأميركي الأربعاء فور انتخاب رئيس له بعد فترة شغور استمرّت أسابيع عديدة قراراً يدعم إسرائيل ويدين حركة حماس.والقرار الذي أيّدته أغلبية ساحقة (412 مقابل 10) ينصّ على أنّ الولايات المتّحدة تدعم إسرائيل التي "تدافع عن نفسها ضدّ الحرب الهمجية التي شنّتها ضدّها حركة حماس وإرهابيون آخرون".. ولي العهد السعودي يؤكد رفض استهداف المدنيين في غزة بأي شكل.وزير الخارجية الصيني:-الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الحالي يؤثر على العالم بأسره.-بكين تدعم أي مسعى يفضي إلى السلام ويساهم في المصالحة الإسرائيلية الفلسطينية وستبذل قصارى جهدها في هذا الصدد.-جميع الدول لديها الحق في الدفاع عن نفسها لكن عليها الالتزام بالقانون الدولي الإنساني وحماية سلامة المدنيين.-نأمل أن يتخذ الجانب الإسرائيلي إجراءات فعالة لحماية مواطني الصين ومؤسساتها في إسرائيل..الصين: سنبذل قصارى جهدنا للمساهمة في المصالحة الفلسطينية الإسرائيلية.وأوضح المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة "الاحتلال الاسرائيلي يرتكب مجزرة كبيرة بحق عدة عائلات في مخيم الشاطئ راح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى من الاطفال والنساء الامنين في بيوتهم.. ولازال عدد كبير منهم تحت الانقاض"..ذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، في بيان، أن امرأتين إسرائيليتين أفرجت عنهما حركة حماس، الاثنين، سُلمتا إلى الجيش وهما في طريقهما إلى منشأة طبية في إسرائيل.وجاء في البيان أن المرأتين هما نوريت كوبر (79 عاما) ويوشيفيد ليفشيتز (85 عاما).