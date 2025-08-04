الأردن يتهم مستوطنين إسرائيليين بالاعتداء على شاحنات مساعدات لغزة

اتهم وزير أردني الاثنين مستوطنين إسرائيليين بالتعرض لشاحنات تحمل مساعدات أردنية إلى قطاع غزة، بـ"اعتداءات متكررة" وعمليات "سلب ونهب"، داعيا السلطات الإسرائيلية إلى "تدخل جدي" لوقف ذلك.

وقال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني لوكالة فرانس برس: "تتعرّض قوافل المساعدات الأردنية للاعتداء من مستوطنين في طريقها إلى قطاع غزة، كان آخرها يوم أمس (الأحد)، إذ تمّ اعتراض طريق شاحنات لمنعها من إكمال مسيرها باتجاه القطاع، وقد عاد عدد منها أدراجه بالفعل".

وتعبر الشاحنات الأردنية عبر جسر الملك حسين أو جسر اللنبي الذي يربط الأردن بالضفة الغربية ويبعد عن عمّان 60 كلم، وتتجّه إلى الجانب الإسرائيلي من معبر كرم أبو سالم أو معبر إيريز (بيت حانون)، قبل أن يسمح لها بدخول غزة، بحسب "فرانس برس".

وأشار الوزير الأردني إلى "وجود عمليات سلب ونهب لقوافل المساعدات وعدم حمايتها وتأمينها، ما يساهم في إثارة الفوضى ومنع وصول المواد الإغاثية بطرق منظمة يستفيد منها المستحقون".

وبحسب المومني، "ليست هذه المرة الأولى التي تحصل فيها مثل هذه الحوادث بل تكرّرت (...)، ما يستدعي تدخلا جديا من السلطات في إسرائيل لمنع حصول هذه الاعتداءات التي تخرق القوانين والاتفاقات".

وانتقد الوزير "التضييق على عدد الشاحنات" و"الأسلوب المعقد للقبول بمرورها" و"التأخير" و"التفتيش الفوضوي على المعابر" و"فرض جمارك مستحدثة" و"التحجج بانتهاء مدة الدوام لإعادة عشرات الشاحنات من حيث أتت".

وأشار إلى أن هذا يؤدي إلى "تكدّس عشرات الشاحنات على الحدود الأردنية وعلى الحدود مع قطاع غزة"، و"يؤخر عملية نقل المساعدات وتوزيعها".

وأعلن الأردن في الأول من مايو من العام الماضي أن "متطرفين إسرائيليين" هاجموا قافلتين تنقلان مساعدات إنسانية إلى غزة.