التلفزيون الإسرائيلي: نتنياهو يميل للاستيلاء على قطاع غزة
logo
العالم العربي

الأردن يتهم مستوطنين إسرائيليين بالاعتداء على شاحنات مساعدات لغزة

الأردن يتهم مستوطنين إسرائيليين بالاعتداء على شاحنات مساعدات لغزة
قوافل مساعدات تعرضت للاعتداء من مستوطنين في وقت سابقالمصدر: غيتي إيمجز
إرم نيوز
إرم نيوز
04 أغسطس 2025، 5:59 م

اتهم وزير  أردني الاثنين مستوطنين إسرائيليين بالتعرض لشاحنات تحمل مساعدات أردنية إلى قطاع غزة، بـ"اعتداءات متكررة" وعمليات "سلب ونهب"، داعيا السلطات الإسرائيلية إلى "تدخل جدي" لوقف ذلك.

وقال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية  محمد المومني لوكالة فرانس برس: "تتعرّض قوافل المساعدات الأردنية للاعتداء من مستوطنين في طريقها إلى قطاع غزة، كان آخرها يوم أمس (الأحد)، إذ تمّ اعتراض طريق شاحنات لمنعها من إكمال مسيرها باتجاه القطاع، وقد عاد عدد منها أدراجه بالفعل".

وتعبر الشاحنات الأردنية عبر  جسر الملك حسين أو جسر اللنبي الذي يربط الأردن بالضفة الغربية ويبعد عن عمّان 60 كلم، وتتجّه إلى الجانب الإسرائيلي من معبر كرم أبو سالم أو معبر إيريز (بيت حانون)، قبل أن يسمح لها بدخول غزة، بحسب "فرانس برس".

وأشار الوزير الأردني إلى "وجود عمليات سلب ونهب لقوافل المساعدات وعدم حمايتها وتأمينها، ما يساهم في إثارة الفوضى ومنع وصول المواد الإغاثية بطرق منظمة يستفيد منها المستحقون".

وبحسب المومني، "ليست هذه المرة الأولى التي تحصل فيها مثل هذه الحوادث بل تكرّرت (...)، ما يستدعي تدخلا جديا من السلطات في إسرائيل لمنع حصول هذه الاعتداءات التي تخرق القوانين والاتفاقات".

وانتقد الوزير "التضييق على عدد الشاحنات" و"الأسلوب المعقد للقبول بمرورها" و"التأخير" و"التفتيش الفوضوي على المعابر" و"فرض جمارك مستحدثة" و"التحجج بانتهاء مدة الدوام لإعادة عشرات الشاحنات من حيث أتت".

وأشار إلى أن هذا يؤدي إلى "تكدّس عشرات الشاحنات على الحدود الأردنية وعلى الحدود مع قطاع غزة"، و"يؤخر عملية نقل المساعدات وتوزيعها".

وأعلن الأردن في الأول من مايو من العام الماضي أن "متطرفين إسرائيليين" هاجموا قافلتين تنقلان مساعدات إنسانية إلى غزة.

أخبار ذات علاقة

الأردن يدين حملات التحريض والتشكيك بدوره في غزة

الأردن يدين حملات التحريض والتشكيك بدوره في غزة

 

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC