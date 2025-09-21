اعتبرته "انتصاراً للحق".. حماس ترحب بالاعتراف الواسع بدولة فلسطين

رحب قيادي في حركة حماس ، الأحد، باعتراف كل من بريطانيا، وأستراليا، وكندا، بدولة فلسطين، معتبراً أنه "انتصار للحق الفلسطيني".

وقال محمود مرداوي لوكالة "فرانس برس"، إن هذه "التطورات تمثل انتصاراً للحق الفلسطيني وعدالة قضيتنا، ورسالة واضحة بأن الاحتلال مهما تمادى في جرائمه لن يتمكن من طمس حقوقنا الوطنية".

وأعلنت بريطانيا، وكندا، وأستراليا، اليوم الأحد، أنها تعترف بدولة فلسطينية رسميًا، في إطار دعم حل الدولتين، وحل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الأحد، الاعتراف، رسمياً، بدولة فلسطين، في تحوّل جذري في السياسة الخارجية للمملكة المتحدة.

وقال ستارمر في كلمة مصوّرة نشرت على منصة إكس: "اليوم، لإحياء الأمل بالسلام للفلسطينيين والإسرائيليين، وحل الدولتين، تعلن المملكة المتحدة، رسمياً، الاعتراف بدولة فلسطين"، وفق "فرانس برس".

وأكد ستارمر أنه ينبغي ألا يكون لحركة حماس أي دور في المستقبل، أو في الإدارة أو الأمن.

وأعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، اليوم الأحد، أن بلاده تعترف، الآن، بدولة فلسطينية، وفقًا لـ"رويترز".

وقال كارني في بيان: "تعترف كندا بدولة فلسطين، وتعرض شراكتنا في بناء مستقبل سلمي واعد لكل من دولة فلسطين ودولة إسرائيل".

وفي السياق ذاته، قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، اليوم الأحد، إن بلاده اعترفت، رسمياً، اليوم، بدولة فلسطينية.

وذكر ألبانيزي في بيان مشترك مع وزيرة الخارجية بيني وانج أن أستراليا تعترف، إلى جانب كندا وبريطانيا، بفلسطين في إطار جهد لإحياء زخم حل الدولتين الذي يبدأ بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين هناك.

وأضاف البيان أن حركة حماس يجب ألا يكون لها أي دور في فلسطين.

ومن المرتقب أن يلتقي زعماء العالم في الاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بدءاً من غدٍ الإثنين، من أجل بحث الصراع المتواصل في غزة، ودعم مبادرة حل الدولتين، والاعتراف بدولة فلسطين.



