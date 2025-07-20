قائد الأمن الداخلي الدالاتي: اتفاق للإفراج عن عائلات البدو المحتجزة في السويداء
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اتفاق للإفراج عن عائلات البدو المحتجزة في السويداء خلال ساعات

اتفاق للإفراج عن عائلات البدو المحتجزة في السويداء خلال ساعات
العميد أحمد الدالاتي
إرم نيوز
إرم نيوز
20 يوليو 2025، 9:58 م

كشف قائد الأمن الداخلي في محافظة السويداء العميد أحمد الدالاتي، فجر اليوم الاثنين، عن التوصل لاتفاق يقضي بالإفراج عن عائلات البدو المحتجزة في المحافظة خلال ساعات.

وقال الدالاتي، في تصريح نقلته وكالة "سانا"، إنه "نتيجة لجهود الوساطة التي تبذلها الحكومة السورية مع الأطراف في محافظة السويداء، والتي تركز على وقف التصعيد وتعزيز المصالحة، سيتم الإفراج عن عائلات البدو المحتجزة في المحافظة خلال الساعات القادمة". 

وأضاف الدالاتي أن الاتفاق ينص أيضاً على "ضمان عودتهم الآمنة إلى ديارهم، في إطار التزام الدولة بحماية جميع أبنائها والحفاظ على وحدة النسيج الوطني".

وتابع قائد الأمن الداخلي قائلاً: "نؤكد ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار من جميع الأطراف، وفتح المجال لقيام مؤسسات الدولة بأخذ دورها في إعادة الأمن والاستقرار إلى المحافظة".

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