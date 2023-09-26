السوداني: حريصون على تجاوز الخلاف مع الكويت حول ممر خور عبدالله

قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الثلاثاء، إن بلاده حريصة على تجاوز الخلاف مع الكويت حول ممر خور عبد الله الملاحي بين البلدين، وإن بغداد تبذل جهودًا لإيجاد حل لمسألة تنظيم الملاحة فيه، وفق ما أوردته وكالة الأنباء العراقية.

وتفاقم التوتر بين الكويت والعراق بعد أن قضت المحكمة الاتحادية العليا العراقية في وقت سابق من هذا الشهر، بعدم دستورية اتفاق ينظم الملاحة في ممر خور عبد الله الملاحي.

وقالت المحكمة إن القانون الذي تمت بموجبه المصادقة على الاتفاق كان يجب أن يحظى بموافقة ثلثي أعضاء البرلمان.