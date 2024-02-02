"شاهدة على نكبتنا".. فلسطينيون: إغلاق أونروا تصفية لقضيتنا

عبّر لاجئون فلسطينيون عن تمسكهم بوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، كرمز لقضيتهم وشاهد دولي على نكبتهم، محذّرين من "عقاب جماعي" لنحو 6 ملايين لاجئ داخل وخارج الأراضي الفلسطينية المحتلة، مع دعوة الدول العربية إلى توفير الدعم للوكالة.

وقال اللاجئون لوكالة الأناضول، إن قرار 17 دولة والاتحاد الأوروبي تعليق تمويله يمثل "تواطؤًا أمريكيًا وأوروبيًا مع مخطط إسرائيلي" يستهدف تصفية قضية وحقوق ملايين اللاجئين.

تصفية للقضية

وقال اللاجئ الثمانيني محمد خضر العناني إن "ما يجري محاولة لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين بمخطط إسرائيلي، وتواطؤ من الولايات المتحدة، ودول أوروبية".

وأضاف أن "الأونروا العمود الفقري لقضية اللاجئين، وروح الحياة التي تساعد وتمد اللاجئين، وشاهد على قضيتهم".

واعتبر العناني أن "المخيم واللاجئ هما أصل الحكاية، فيما تصفية الوكالة هي تصفية للقضية، وهي لب المشروع الاستيطاني الإسرائيلي".

وأكد الثمانيني، الذي يسكن منذ النكبة (1948) في مخيم الأمعري بالقرب من مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، أنه متمسك بحق العودة إلى بيته في مدينة الرملة.

ومستذكرًا، قال العناني إنه هُجّر بينما كان بعمر الثماني سنوات، وشهد معاناة اللجوء والحرب والقتل.

وتابع: "إسرائيل تستخدم المستوطنين في الضفة لتهجير السكان مرة أخرى، وفي قطاع غزة حرب إبادة تهدف لنكبة جديدة".