"تلقى التأييد".. موفق طريف يكشف تفاصيل لقائه بمبعوث ترامب (صورة)

كشف الزعيم الروحي للطائفة الدرزية في إسرائيل، الشيخ موفق طريف، تفاصيل لقائه، الاثنين، بالمبعوث الأمريكي إلى سوريا توماس باراك، مؤكداً أنه ناقش مع الأخير 3 قضايا رئيسة، أبرزها فتح ممر بري آمن بضمانات من واشنطن لتمرير المساعدات الإنسانية إلى محافظة السويداء.

وفي منشور له على حسابه في "فيسبوك"، قال طريف إنه تناول مع باراك في العاصمة الفرنسية باريس، الأوضاع في السويداء، حيث طالب الإدارة الأمريكية بالعمل على عدة نقاط "بشكل فوري"، منها تثبيت وقف إطلاق النارِ بشكل شامل ومستدام.

وطالب طريف بفتح ممر بري آمن بضمانات أمريكية لتمرير المساعدات الإنسانية إلى السويداء، و"رفع الحصار عن المحافظة"، وفق قوله.

وأردف الزعيم الروحي للطائفة الدرزية في إسرائيل أنه "تناول إلى جانب ذلك، العمل على تحرير المختطفين وعودة السكان النازحين إلى القرى الدرزية في المقرن الغربي والمقرن الشمالي".

وبحسب طريف "أكد المبعوث الأمريكي أهمية التوصل إلى اتفاق فوري يضمن كافة النقاط التي طرحت خلال اللقاء"، على حد قول الزعيم الروحي للدروز في إسرائيل.

ومن المتوقع بحسب طريف، عقد لقاء جديد بينه وبين توماس باراك بعد لقاء الأخير المرتقب بوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني.