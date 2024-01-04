الجيش الإسرائيلي ينفذ اقتحامات واسعة في الضفة الغربية

نفذ الجيش الإسرئيلي فجر اليوم الخميس سلسلة من الاقتحامات شملت عدداً من البلدات والقرى والمدن الفلسطينية في الضفة الغربية، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وذكرت الوكالة أن الجيش الإسرائيلي اقتحم مدن بيت لحم ورام الله وقلقيلية والخليل وطوباس ونابلس، وأدت المواجهات لمقتل شاب فلسطيني برصاص الجيش في بلدة طمون شمالي الضغة الغربية.

وجرى خلال عملية الاقتحام تفتيش عدة منازل والعبث بمحتوياتها وتنفيذ عمليات اعتقال لشبان فلسطينيين.

وذكرت مصادر فلسطينية أن مسلحين فلسطينيين فجروا جرافة عسكرية إسرائيلية في بلدة طمون جنوب طوباس.