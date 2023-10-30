الجيش الأردني: طلبنا من أمريكا نشر "باتريوت" لتعزيز حدودنا

قال متحدث باسم الجيش الأردني اليوم الأحد إن المملكة طلبت من واشنطن نشر أنظمة الدفاع الجوي (باتريوت) لتعزيز الدفاع عن حدوها في وقت يشهد تصاعد التوتر والصراع في المنطقة.

وأضاف مدير الإعلام العسكري العميد الركن مصطفى الحياري في تصريح أدلى به للتلفزيون الأردني "الطائرات المسيرة، أصبحت تشكل تهديدا... وطلبنا من الولايات المتحدة تزويدنا بمنظومة مقاومة لها".

يأتي ذلك في وقت نشرت فيه القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، بيانا الأحد، نفت فيه شائعات حول استخدام قواعد سلاح الجو الملكي الأردني من قبل طائرات أمريكية تزود الجيش الإسرائيلي بالمعدات والذخائر لاستخدامها في عمليات القصف على قطاع غزة.

وقالت في بيانها "إن نشر وتداول مثل هذه الشائعات بقصد التأثير على الموقف الأردني الثابت تجاه القضية الفلسطينية وسمعة القوات المسلحة التي لا يزال مستشفاها الميداني يستقبل الجرحى والمصابين في قطاع غزة بالرغم من كافة التحديات والمصاعب إضافة إلى تسيير طائرات سلاح الجو الملكي لإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية للقطاع".