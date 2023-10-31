الأمريكيون المسلمون لبايدن: لا تصويت لصالحك دون وقف إطلاق النار في غزة

يقول الأمريكيون المسلمون، وبعض نشطاء الحزب الديمقراطي، إنهم سيعملون على حشد ملايين الناخبين المسلمين وتشجيعهم على وقف التبرعات، والامتناع عن التصويت لصالح الرئيس جو بايدن في انتخابات الرئاسة، عام 2024، ما لم يتخذ خطوات فورية لوقف إطلاق النار في غزة.

ودعا المجلس الوطني الديمقراطي الإسلامي بايدن إلى استخدام نفوذه لدى إسرائيل للتوسط في وقف إطلاق النار، بحلول الساعة الخامسة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (2100 بتوقيت غرينتش)، اليوم الثلاثاء.

ويضم المجلس زعماء للحزب الديمقراطي من ولايات من المرجح أن تقرر نتيجة الانتخابات، مثل: ميشيغان، وأوهايو، وبنسلفانيا.

وفي رسالة مفتوحة بعنوان "إنذار لوقف إطلاق النار 2023"، تعهد الزعماء المسلمون بتعبئة الناخبين المسلمين "لمنع التأييد أو الدعم أو التصويت لأي مرشح يؤيد الهجوم الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني".

وكتب المجلس في الرسالة: "لعب دعم إدارتكم غير المشروط، بما يشمل التمويل والتسليح، دورًا مهمًا في مواصلة العنف الذي يسقط ضحايا من المدنيين، كما أدى إلى تآكل ثقة الناخبين الذين وضعوا ثقتهم بكم من قبل".

والنائب الأمريكي السابق كيث إليسون، وهو المحامي العام لولاية مينيسوتا، وأول عضو مسلم يُنتخب في الكونغرس، والنائب آندريه كارسون عن ولاية إنديانا، هما الرئيسان المشاركان المؤسسان للمجلس.