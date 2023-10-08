مصدر لـ"إرم نيوز": جهود روسية لوقف التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين
كشف مصدر دبلوماسي عربي في موسكو، أن المسؤولين الروس يجرون منذ أمس السبت، اتصالات مكثفة لمحاولة احتواء التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وقال المصدر لـ"إرم نيوز" طالبًا عدم ذكر اسمه: " أجرت موسكو اتصالات مكثفة مع عدة أطراف عربية في محاولة منها للتقليل من التصعيد الجاري".
وأضاف المصدر: "منذ أمس والاتصالات جارية وأكدت موسكو في كل اتصالاتها أن العنف ليس حلًا ودعت لإجراء مفاوضات عاجلة لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين".
على نحو مباغت، أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى، عملية أطلقت عليها "طوفان الأقصى"، وبدأت بإطلاق صواريخ وعمليات برية وجوية وبحرية.
ورد الجيش الإسرائيلي على ذلك، بعملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جرّاء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، مقتل 370 مواطنًا وإصابة 2200 مواطن آخر بجراح مختلفة، فيما أفادت القناة "12" الإسرائيلية، الأحد، بمقتل ما لا يقل عن 350 في إسرائيل، بالإضافة إلى إصابة 1864 آخرين.