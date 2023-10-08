مصدر لـ"إرم نيوز": جهود روسية لوقف التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين

كشف مصدر دبلوماسي عربي في موسكو، أن المسؤولين الروس يجرون منذ أمس السبت، اتصالات مكثفة لمحاولة احتواء التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وقال المصدر لـ"إرم نيوز" طالبًا عدم ذكر اسمه: " أجرت موسكو اتصالات مكثفة مع عدة أطراف عربية في محاولة منها للتقليل من التصعيد الجاري".

وأضاف المصدر: "منذ أمس والاتصالات جارية وأكدت موسكو في كل اتصالاتها أن العنف ليس حلًا ودعت لإجراء مفاوضات عاجلة لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين".