مجلس الحرب الإسرائيلي.. خلافات واستقالات وإلغاء (إنفوغراف)

قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلغاء مجلس الحرب بعد طلب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الانضمام إليه، وفق ما أوردت هيئة البث الإسرائيلية الاثنين.

وانتهت مهمة مجلس الحرب الذي تشكّل تزامنا مع بدء الحرب في غزة في 7 أكتوبر الماضي وشهد خلافات واستقالات انتهت إلى إلغائه.

وإلغاء مجلس الحرب المؤلف من ستة أعضاء، خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع بعد استقالة الجنرال السابق بيني غانتس من الحكومة.

والأسبوع الماضي، أرسل وزير الأمن القومي الإسرائيلي، اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، خطابًا رسميًّا إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مطالبًا بعضوية مجلس الحرب، وذلك في أعقاب استقالة بيني غانتس.

ويُعد مجلس الحرب الإسرائيلي هيئة سياسية وأمنية مكلفة باتخاذ القرارات السياسية في وقت اندلاع الحرب.

وخلال حرب 1967 شهدت إسرائيل أول تجربة لإنشاء مجلس حرب، حين انضمّ مناحم بيغين، إلى حكومة حزب العمل برئاسة، ليفي إشكول.