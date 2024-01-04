من هو الشيخ محمد الصباح رئيس وزراء الكويت الجديد؟

قالت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، اليوم الخميس، إن أمير البلاد، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أصدر قرارا بتعيين الشيخ محمد صباح السالم الصباح رئيسًا لمجلس الوزراء، وكلفه بترشيح أعضاء الحكومة خلفا للشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح.

والشيخ محمد الصباح، حاصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد من كلية (كليرمونت) في كاليفورنيا، والدكتوراه في الاقتصاد من جامعة (هارفارد) بالولايات المتحدة الأمريكية، كما شغل العديد من الوظائف في المجال التعليمي، بحسب الوكالة.

وعلى الصعيد الدبلوماسي، عُين الشيخ محمد الصباح، سفيرا للكويت لدى الولايات المتحدة الأمريكية عام 1993 واستمر في ذلك المنصب إلى أن عُين وزيرا للدولة للشؤون الخارجية في 14 فبراير/شباط 2001، قبل أن يتم تكليفه بوزارة الخارجية والشؤون الاجتماعية والعمل بالوكالة.