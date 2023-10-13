الإمارات ترسل مساعدات طبية عاجلة إلى غزة
أعلنت دولة الإمارات، اليوم الجمعة، إرسال طائرة تحمل على متنها مساعدات طبية عاجلة إلى مدينة العريش في مصر، ليتم إدخالها إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، وذلك لتقديم الدعم الإغاثي للشعب الفلسطيني.
ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" عن مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية، سلطان محمد الشامسي، قوله: "إن هذه المبادرة تأتي ضمن الجهود المتواصلة التي تقوم بها دولة الإمارات في تقديم الإمدادات الإغاثية للشعب الفلسطيني الشقيق في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها".
وقال: "هذه المبادرة وغيرها من المبادرات تعكس مواقف دولة الإمارات الأخوية ونهجها الراسخ تجاه دعم الأشقاء في مختلف الظروف".
وأضاف الشامسي أن "دولة الإمارات بادرت بشكل عاجل إلى إرسال المساعدات نتيجة الحاجة الملحة للشعب الفلسطيني في هذه الظروف الصعبة".
وأشار إلى أن "المساعدات الطبية التي أرسلتها الدولة بالتنسيق مع جمهورية مصر العربية، بانتظار إدخالها بشكل عاجل إلى قطاع غزة، تهدف إلى تخفيف المعاناة الإنسانية التي يواجهها سكان القطاع، وخاصة الأطفال والنساء".