تداعيات صحية خطيرة تهدد أهالي غزة جراء قنابل الفوسفور الأبيض

لجأ الجيش الإسرائيلي مجدداً لاستخدام قنابل الفوسفور الأبيض في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، مكرراً ما كان أقدم عليه أكثر من مرة خلال الحرب على القطاع، خصوصاً في المناطق المأهولة بالسكان.

وأطلق الجيش الإسرائيلي قنابل الفوسفور في محيط أرض تقع غربي مخيم النصيرات وسط القطاع، حيث تتسبب هذه القنابل بحروق شديدة وأضرار كبيرة على الإنسان، وفقاً لشهود عيان تحدثوا لـ "إرم نيوز".

وتتسبب القنابل الفوسفورية بإشعال حرائق كبيرة جداً وتصاعد أدخنة خطيرة للغاية، حيث يستخدمها الجيش الإسرائيلي للتغطية على عملياته العسكرية في مناطق القطاع، بما يضمن له التحرك ضمن سياسة "الأرض المحروقة".

قنابل كثيفة

وقال نضال اللوح، أحد سكان مخيم النصيرات، إن "الطائرات الإسرائيلية أطلقت بشكل مكثف القنابل الفوسفورية على منطقة أبو مهادي"، مشيراً إلى أن ذلك تسبب بأضرار كبيرة في المنطقة.

وأوضح في حديث لـ "إرم نيوز"، أنه "ومنذ ساعات الصباح أطلق الجيش الإسرائيلي العشرات من القنابل الفوسفورية في المنطقة"، لافتاً إلى أن ذلك تسبب في نزوح المئات من السكان إلى مناطق أخرى بالمخيم.

وأشار إلى أن "بعض السكان أصيبوا بحروق شديدة بسبب القنابل الفوسفورية، فيما نقل آخرون إلى مستشفى شهداء الأقصى لتلقي العلاج"، لافتاً إلى أن "الهدف من إلقاء القنابل تهجير سكان المنطقة لجنوب القطاع".

وبيّن أن "سقوط القذائف على المنطقة أثار مخاوف ورعب السكان، كما أنه تسبب بتدمير عدد كبير من الممتلكات"، مشيراً إلى أن الدخان الكثيف الذي خرج من تلك القنابل تسبب بحالات اختناق لدى المتواجدين بالمنطقة.