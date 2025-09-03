الجيش الإسرائيلي: مقتل قائد "كتائب المجاهدين" في غزة
03 سبتمبر 2025، 7:32 ص

أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل مصباح سليم مصباح الداية، قائد "كتائب المجاهدين" في قطاع غزة، بعملية مشتركة نفذها الجيش بالتعاون مع الشاباك الأسبوع الماضي في النصيرات.

 وذكر الجيش، أن الداية تولى قيادة "كتائب المجاهدين" بعد مقتل ثلاثة من قادته السابقين في غارات جوية خلال الأشهر الماضية، وكان مسؤولًا عن تجنيد عناصر في الضفة الغربية وداخل إسرائيل للمشاركة في التخطيط لعمليات ضد أهداف إسرائيلية.

ووفقًا لبيان للجيش الإسرائيلي، فقد شاركت "كتائب المجاهدين" تحت قيادة الداية في هجوم الـ7 من أكتوبر، كما شاركت في مواجهات ضد القوات الإسرائيلية داخل غزة خلال الحرب الجارية.

وأكد الجيش الإسرائيلي أن تصفية الداية تُمثل "ضربة مباشرة لمحاولات نقل الهجمات من قطاع غزة إلى الضفة الغربية وداخل إسرائيل".

