ليبيا.. تواصل انتشال جثث ضحايا إعصار "دانيال"

انتشلت فرق الطوارىء في مدن شرق ليبيا، خلال الـ 48 ساعة الماضية، نحو 64 جثة جديدة من ضحايا إعصار دانيال الذي ضرب البلاد قبل أكثر من أسبوعين، وتسبب بفيضانات عارمة وكارثة إنسانية.

ونقلت وكالة "الأناضول"، اليوم السبت، عن الناطق باسم مركز "طب الطوارئ والدعم" بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، محمد كبلان، قوله إن المركز تمكن، أمس الجمعة، من "انتشال 28 جثة، والإشراف على دفن 7 جثامين".

وقدم المركز "الخدمات الصحية لـ371 شخصا في المناطق المنكوبة"، بحسب كابلان.

ويوم الخميس، أعلن المركز انتشال "36 جثة وأشرف على دفن 18 جثمانا، وقدم الرعاية الصحية لنحو 343 حالة"، وفق المصدر ذاته.