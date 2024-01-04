"غطاء لحماس".. حملة إسرائيلية دولية لتصفية "الأونروا" في غزة

قالت وسائل إعلام عبرية، إن نائبة في الكنيست الإسرائيلي، تقود خطة لمحاولة إنهاء وجود وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في قطاع غزة، بزعم دعمها لحركة حماس.

وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن عضوة الكنيست، شَارِن هَسْكِل، المسؤولة عن "لوبي إصلاح الأونروا" بالكنيست، تقود حراكًا لحث دول العالم المانحة على وقف تمويل نشاطات الوكالة.

وأشارت إلى أن اجتماعًا ستعقده هَسْكِل، الثلاثاء المقبل، مع خبراء بالشأن الفلسطيني وبملف "الأونروا"، وستدعو إليه سفراء أكثر من 10 دول، لاستعراض الموقف، وحثهم على وقف تمويل الوكالة، وإيجاد بدائل لقطاع التعليم في غزة، والكف عن تعيين موظفين بها، ممن ينحدرون من عائلات على صلة بحركة حماس.

هَسْكِل، التي تنتمي لحزب "أمل جديد" الائتلافي، وهو أحد مكونات كتلة "معسكر الدولة" بزعامة وزير الدفاع السابق وعضو مجلس الحرب بيني غانتس، ترى أن حكومة بنيامين نتنياهو تغاضت عن العلاقة القوية بين حماس والوكالة.