إنقاذ جنين من رحم فلسطينية قتلتها غارة إسرائيلية على خان يونس (فيديو)

تمكنت الطواقم الطبية من إنقاذ جنين وإخراجه حياً من رحم والدته التي قتلت إثر غارة إسرائيلية على مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

ووثق مقطع فيديو إنقاذ الجنين وهو أنثى بعد وفاة والدته الثلاثينية سعاد الشاعر التي قضت إثر قصف إسرائيلي على خيمة في المواصي.

ويظهر مقطع الفيديو الطفلة داخل المستشفى، وقد جرى تثبيت جهاز تنفس يدوي على فمها لإنعاش قلبها وإبقائها على قيد الحياة.

وُلدت على أنقاض الخيمة التي قُصفت… خرجت للحياة من رحم أمها الشهيدة سعاد الشاعر 30 عام ، لتبقى شاهدة على قسوة هذا... Posted by Abdallah Alattar on Sunday, July 27, 2025

وقال الصحفي عبد الله العطار، الذي وثق المقطع المؤثر، إن سعاد الشاعر كانت في الشهر السابع للولادة، عندما تعرضت لقصف إسرائيلي.

وأضاف أنها نُقلت بعد الغارة الإسرائيلية إلى مستشفى الهلال حيث أجريت لها عملية طارئة وتم إخراج الطفلة على قيد الحياة.

وبلغ إجمالي ضحايا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة 58,573 فلسطينيا، غالبيتهم من الأطفال والنساء.

ويواجه الأطفال الرضع في غزة خطر الجوع، بسبب نقص الغذاء المخصص لهم نتيجة الحصار الإسرائيلي.