الأسد: المساعدات العاجلة من الدول الشقيقة والصديقة خففت من آثار الزلزال

توجه الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الخميس، بالشكر للدول "الشقيقة والصديقة" على المساعدات العاجلة التي قدمتها لبلاده في أعقاب الزلزال المدمّر، وقال إنها خففت من آثار الزلزال وساهمت في إنقاذ المصابين.

وقال الأسد في أول خطاب منذ الزلزال، بثّته حسابات الرئاسة والتلفزيون السوري الرسمي "لا يفوتنا تقديم الشكر لكل الدول التي وقفت معنا منذ الساعات الأولى للكارثة من أشقاء عرب ومن أصدقاء".

وأضاف: "كان لمساعداتهم العينية والميدانية الأثر الكبير في تعزيز قدراتنا لمواجهة الظروف الصعبة في الساعات الحرجة" إثر الزلزال الذي أودى بأكثر من 3600 سوري.