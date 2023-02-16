الأسد: المساعدات العاجلة من الدول الشقيقة والصديقة خففت من آثار الزلزال
توجه الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الخميس، بالشكر للدول "الشقيقة والصديقة" على المساعدات العاجلة التي قدمتها لبلاده في أعقاب الزلزال المدمّر، وقال إنها خففت من آثار الزلزال وساهمت في إنقاذ المصابين.
وقال الأسد في أول خطاب منذ الزلزال، بثّته حسابات الرئاسة والتلفزيون السوري الرسمي "لا يفوتنا تقديم الشكر لكل الدول التي وقفت معنا منذ الساعات الأولى للكارثة من أشقاء عرب ومن أصدقاء".
وأضاف: "كان لمساعداتهم العينية والميدانية الأثر الكبير في تعزيز قدراتنا لمواجهة الظروف الصعبة في الساعات الحرجة" إثر الزلزال الذي أودى بأكثر من 3600 سوري.
وأشار الأسد إلى أن "حجم تلك الكارثة والمهام المناطة بنا جميعا أكبر بكثير من الإمكانيات المتاحة" متوقعاً "ألا يقل ما سنواجهه على مدى أشهر وسنوات، من تحديات خدمية واقتصادية واجتماعية، أهمية عما واجهناه خلال الأيام الأولى" من الزلزال.
وأكّد أن معالجة التحديات "لا يمكن أن تحصل دفعة واحدة بل كأولويات، بحسب توفر الإمكانيات وعلى مراحل زمنية".
ومنذ حصول الزلزال، تصدّرت الإمارات العربية المتحدة قائمة الدول التي أرسلت مساعدات إغاثية وغذائية وطبية وفرق إنقاذ.
وقال مسؤول الجاهزية في وزارة النقل سليمان خليل إن 121 طائرة هبطت في سوريا منذ الزلزال حتى مساء الخميس، 54 واحدة منها من الإمارات.
وضرب الزلزال سوريا بعدما استنزف النزاع المدمر، الذي يوشك على إتمام عامه الثاني عشر، مقدرات البلاد واقتصادها وقدرة مرافقها الخدمية على التعامل مع كوارث طبيعية مماثلة.
ورجّحت الأمم المتحدة أن تكون الكارثة قد شرّدت قرابة 5,3 ملايين سوري.