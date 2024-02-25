سوليفان يعلن عن "تفاهم" بشأن صفقة تبادل الأسرى في غزة

أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، أن إسرائيل ومصر وقطر وأمريكا توصلوا إلى تفاهم بشأن الملامح الأساسية لصفقة تبادل الأسرى والمحتجزين مع حماس، وفقا لرويترز.

وأضاف سوليفان في تصريحات نقلتها "رويترز"، أن "الصفقة لا تزال قيد التفاوض ويجب أن تكون هناك مناقشات غير مباشرة لقطر ومصر مع حماس".

وبخصوص التهديدات الإسرائيلية بالهجوم على رفح، أكد مستشار الأمن القومي أن الرئيس جو بايدن لم يطلع بعد على خطة إسرائيل بشأن عملية رفح.

وقال سوليفان "نرى أنه ينبغي عدم المضي قدما في عملية رفح دون وجود خطة لحماية المدنيين".