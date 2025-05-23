قذائف وقنابل.. تفاصيل الهجوم على الأمن السوري في جرمانا (صور)

كشفت وزارة الداخلية السورية، فجر اليوم السبت، تفاصيل العملية الأمنية التي نفذتها قواتها تزامناً مع هجوم أمني على عناصرها في مدينة جرمانا، ذات الأغلبية الدرزية، بريف دمشق.

وشرح مدير مديرية أمن ريف دمشق المقدم حسام الطحان في البيان تفاصيل ما جرى قائلاً: "تمكنت مديرية أمن ريف دمشق من ضبط كمية من مادة الحشيش المخدرة داخل سيارة في مدينة جرمانا يوم أمس، وعلى إثر العملية، أقدم عدد من أفراد الخلية المتورطة، الذين كانوا قد لاذوا بالفرار، على مهاجمة نقطة أمنية صباح اليوم".

وأضاف: "وقد جرى مصادرة المواد المخدرة تمهيداً لإتلافها، فيما تم إحالة المقبوض عليهم من أفراد الخلية إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

وتفصيلاً أوضح أنه "في صباح اليوم (الجمعة)، أقدم الفارّون من أفراد الخلية على استهداف إحدى النقاط الأمنية في المدينة، ما استدعى رداً فورياً ومباشراً، عبر تنفيذ عملية أمنية محكمة، بعد أن تحصنوا داخل أحد الأبنية، وبادروا بإطلاق النار واستخدام قذائف الـ RPG والقنابل اليدوية باتجاه قواتنا الأمنية".

وأردف الطحان قائلاً: "وقد أسفرت العملية عن تحييد أفراد الخلية ومقتل عنصر من قوات إدارة الأمن العام وإصابة آخرين بجروح خفيفة".

وختم قائلاً: "نؤكد مجدداً أن وحداتنا الأمنية ماضية في أداء واجبها الوطني في مكافحة الجريمة وضبط أوكار تصنيع وترويج المخدرات ولن تتهاون في الضرب بيد من حديد على كل من يعبث بأمن المواطنين أو يهدد استقرار الوطن".