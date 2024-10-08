"عنتريات".. كيف علّق الجيش الإسرائيلي على كلمة نعيم قاسم؟

علق المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على خطاب نائب الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، الثلاثاء، واصفًا حديثه بـ "العنتريات".

وقال أدرعي، عبر منصة "إكس" إن قاسم "يكابر ولا يعترف بالواقع، ولكن صورته أفضل من ألف كلمة، يقول إنه منتصر وصورته تثبت العكس".

وأضاف: "يبدو أنها محاولة يائسة للتغطية على واقع حزب الله المتدهور، ومحاولة فاشلة لرفع معنويات عناصره وبيئته من خلال مصطلحاته الفارغة مثل (سننتصر) و(سنكبد العدو خسائر)".

وأكد أدرعي أن "تعليقات الكثير من اللبنانيين تثبت فشل نعيم قاسم في هذه المحاولة، لقد عرف الشعب اللبناني على مدى التاريخ أنه مصدر الحرف، فكيف لشعب مثقف، عريق أن يصدق هذه العنتريات"، بحسب وصفه.

وكان قاسم قال في كلمة متلفزة الثلاثاء إن "إمكانات وإدارة حزب الله متماسكة"، مشيرًا إلى أن "جبهة المساندة في لبنان استنزفت العدو 11 شهرًا، وأخرجت المستوطنين من الشمال"، على حد وصفه.

وشدد بالقول: "سنكبد العدو الإسرائيلي خسائر كبيرة قد تكون مقدمة لإنهاء الحرب".