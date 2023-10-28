إيران تحذر من فتح جبهات جديدة بسبب حرب غزة‎

أثار تصعيد الخطاب الإيراني ضد واشنطن، مخاوف من فتح جبهات جديدة ضد الولايات المتحدة، إذا استمرت في دعمها المطلق لإسرائيل، ما قد يحول الصراع مع حماس إلى حرب إقليمية.

وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، رفض الخوض في تفاصيل التدابير التي تخبئها بلاده للأمريكيين، ولكنه نفى أن تكون بلاده أوعزت للجماعات المسلحة في سوريا والعراق باستهداف القوات الأمريكية في الأيام القليلة الماضية، مكتفيًا بالقول إن الولايات المتحدة هي من تعمل على تأجيج العنف بعد هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر الذي نفذته حركة حماس، وما أعقبه من ضربات جوية إسرائيلية عقابية على غزة.