أبرز الأحداث التي شهدها العراق في 2023

إحراق القرآن في السويد

وتسببت حادثة إحراق نسخة من القرآن الكريم في السويد، التي نفذها المواطن العراقي سلوان موميكا، في ضجة واسعة في العراق، مع تظاهرات ومواقف دينية وسياسية، واندلاع الغضب الشعبي؛ ما أدى إلى اقتحام السفارة السويدية وإغلاقها، وترحيل السفيرة السويدية وقطع العلاقات الدبلوماسية.

قصف القواعد الأمريكية

وشهد العراق أيضًا عودة قصف المقرات والقواعد الأمريكية من قبل الفصائل الموالية لإيران، بعد أكثر من عام من توقف هذه العمليات، إذ جاءت هذه الخطوة ردًّا على أحداث غزة وتصريحات دعم الولايات المتحدة لإسرائيل، ما أسفر عن تصاعد التوترات الإقليمية.

وفي سياق آخر، شهدت مدينة كركوك توترًا أمنيًّا بسبب محاولة العودة للحزب الديمقراطي الكردستاني؛ ما أدى إلى اندلاع اشتباكات وصدامات أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

حريق بقاعة أفراح

وسجل العراق حادثة مأساوية، عندما اندلع حريق هائل في قاعة الهيثم للأعراس بمحافظة نينوى، أسفر عن مصرع ما لا يقل عن 120 شخصًا وإصابة العشرات بحروق وجروح خطيرة.

موازنة لثلاث سنوات

في المجال الاقتصادي، وافق البرلمان العراقي على قانون الموازنة العامة للدولة لثلاث سنوات (2023، 2024، 2025)، بميزانية تبلغ 153 مليار دولار لعام 2023.

توقف تصدير النفط عبر تركيا

وفي سياق آخر، أوقفت تركيا تدفق صادرات النفط العراقية عبر خط أنبوب جيهان، بعد قرار صدر عن غرفة التجارة العالمية يلزم تركيا بدفع تعويضات قدرها 1.5 مليار دولار للعراق بسبب صادرات غير مصرح بها عبر الأنبوب في الفترة بين 2014 و2018.

"خليجي 25"

أما في المجال الرياضي، فقد استضاف العراق بطولة الخليج العربي "خليجي 25" في محافظة البصرة، وانتهت البطولة بتتويج العراق باللقب للمرة الأولى منذ عام 1988.