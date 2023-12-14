الأمم المتحدة: الناس يوقفون شاحنات المساعدات مع تفشي الجوع في غزة

قال فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين التابعة للأمم المتحدة (أونروا) اليوم الخميس إن الناس الذين يعانون من الجوع يوقفون شاحنات المساعدات التابعة للوكالة في غزة لأخذ الغذاء بأنفسهم، مما يجعل من المستحيل تقريبا الاستمرار في تقديم المساعدات.

وأضاف لازاريني للصحفيين خلال فعالية للاجئين في جنيف "الناس يوقفون شاحنات المساعدات، ويأخذون الطعام ويأكلونه على الفور. هذا يوضح مدى يأسهم وجوعهم".

وأردف لازاريني، متحدثا بعد زيارة لغزة، أن هذا يعني أن مئات الآلاف في مراكز الإيواء المكتظة التابعة للأمم المتحدة في جنوب غزة يُحرمون أحيانا من الطعام لأنه يجري اعتراضه قبل وصوله لهم.

وتابع قائلا "ظهر الجوع خلال الأسابيع القليلة الماضية ونلتقي بالمزيد والمزيد من الأشخاص الذين لم يأكلوا ليوم أو يومين أو ثلاثة أيام".

وقال "نظرا لانهيار النظام المدني أكثر وأكثر، وطالما بقيت المساعدات الإنسانية قليلة مقارنة بضخامة الاحتياجات فإن هذا التوتر سيستمر وستصبح البيئة مستحيلة".

ويقول برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إن نصف سكان غزة، وعددهم نحو 2.3 مليون نسمة، يتضورون جوعا مع توسع الهجوم العسكري الإسرائيلي على الشطر الجنوبي من القطاع وعزل الناس عن الغذاء والدواء والوقود.