مصر ترفض خطة قدمها مدير الـ"سي آي إيه" حول غزة

رفضت مصر خطة قدمها مدير الـ"سي آي إيه" لإدارة القطاع الفلسطيني الساحلي بعد انتهاء الحرب التي دخلت شهرها الثاني بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.

ورفض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية ويليام اقتراحا بأن تقوم مصر بإدارة الأمن في غزة حتى تتمكن السلطة الفلسطينية من تولي المسؤولية، وفقاً لمسؤولين مصريين كبار وفقا للعربية.

وناقش الرئيس المصري ورئيس المخابرات المصرية عباس كامل الاقتراح مع بيرنز الذي زار القاهرة في إطار جولة في الشرق الأوسط لبحث الوضع في غزة.

وقال المسؤولون إن السيسي أكد أن حكومته لن تلعب أي دور في الحرب ضد حماس.