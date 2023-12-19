"نيوزويك": إسرائيل على شفير حرب واسعة مع ميليشيا حزب الله

وردًّا على سؤال لمجلة "نيوزويك" حول مدى اقتراب إسرائيل من خوض حرب أخرى واسعة النطاق في لبنان، قال كونريكوس إنه بالنظر إلى نطاق الهجمات المستمرة، "فمن الممكن بأي حال من الأحوال أن نكون في حالة حرب مع حزب الله منذ فترة طويلة، بسبب أفعالهم وانتهاكهم للسيادة الإسرائيلية والخسائر التي سببوها ضد إسرائيل".

وتابع "نحن اليوم أقرب إلى الحرب مما كنا عليه بالأمس ولدينا توجيهات برفع الجاهزية والاستعداد للدفاع عن المدنيين الإسرائيليين".

تحذيرات إسرائيلية

ونقلت المجلة عن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت قوله إنه إذا لم يكن من الممكن "استعادة الأمن في المنطقة" دبلوماسيًّا، فلن نتردد في التحرك.

وأفادت "نيوزويك" بأن وتيرة الهجمات على طول الحدود المتوترة أصلًا بين إسرائيل ولبنان وصلت إلى مستويات لم تشهدها منذ حرب عام 2006 ضد لبنان.

وتقول المجلة إن تحذيرات صدرت عن مسؤولين إسرائيليين تجاه إيران، التي دعمت حزب الله منذ تأسيسه عقب الغزو الإسرائيلي للبنان عام 1982.

وفي مقابلة مع مجلة "نيوزويك" نشرت يوم الجمعة، صرح السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة أمير سعيد عرفاني بأن "إسرائيل لا تستطيع القيام بأي غزو دون دعم غير محدود من الولايات المتحدة".

وأضاف عرفاني "مع استمرار الصراع في غزة، فإن التكلفة المرتبطة بهذا الدعم للولايات المتحدة تتصاعد بشكل كبير".

منعطف حرج

ورأى أن "هناك منعطفًا حرجًا على أمريكا التفكير فيه، وتكييف وتقييد هذا الدعم أو المخاطرة بالوقوع فريسة لطموحات القيادة الإسرائيلية المحبطة."

وتابع "إيران لا تزال حازمة في موقفها المتمثل في الامتناع عن بدء حرب مع أي دولة"، لكنها ستكون مستعدة لخوض حرب إذا لزم الأمر.

وأشار عرفاني إلى أنه لا توجد في العقيدة الدفاعية الإيرانية إستراتيجية لشن حرب استباقية، ومع ذلك، تحافظ البلاد على أعلى مستويات الاستعداد للرد على أي تهديدات محتملة والدفاع بقوة عن نفسها وشعبها ومصالحها".

وأفادت المجلة بأنه تم إجلاء أكثر من 80 ألف مدني من شمال إسرائيل ردًّا على هجمات حزب الله عبر الحدود، وفقًا للجيش الإسرائيلي فيما يقدر مسؤولو الأمم المتحدة أن أكثر من 64 ألف شخص نزحوا من جنوب لبنان منذ بدء الحرب في غزة.

واتهم الجيش الإسرائيلي حزب الله بشن هجمات بالقرب من المواقع التي تسيطر عليها قوات الجيش اللبناني وقوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان (اليونيفيل).

وكان المتحدث باسم اليونيفيل، أندريا تيننتي، صرح الأسبوع الماضي لمجلة نيوزويك أن قوات حفظ السلام "تشعر بقلق عميق إزاء تصعيد العنف والتصعيد الخطابي على طول الخط الأزرق" مشيرًا إلى أن اليونيفيل "تحافظ على تواصل مستمر مع السلطات في لبنان وإسرائيل لمحاولة خفض التوتر ونواصل حث جميع الأطراف المعنية لوقف إطلاق النار والعمل على التوصل إلى حل سياسي".

وحذر تيننتي من أنه بينما يظل الصراع حتى الآن مقتصرًا إلى حد كبير على المنطقة الحدودية المعروفة بالخط الأزرق، فإن هذا "التبادل النشط المستمر لإطلاق النار بين الجانبين يفتح احتمالًا حقيقيًّا للغاية لوقوع سوء تقدير" مضيفًا أن ذلك يشكل "مصدر قلق بالنسبة لنا ويؤكد أهمية وقف تبادل إطلاق النار الآن".