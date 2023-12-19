"نيوزويك": إسرائيل على شفير حرب واسعة مع ميليشيا حزب الله
قال تقرير لمجلة "نيوزويك" الأمريكية، إن إسرائيل باتت على شفير حرب شاملة مع ميليشيا حزب الله اللبناني في ظل جولة متفاقمة من الأعمال العدائية التي تدور رحاها في الوقت الذي يخوض فيه الجيش الإسرائيلي "صراعه الأعنف" حتى الآن في قطاع غزة.
ونقلت المجلة عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي جوناثان كونريكوس قوله للصحفيين يوم أمس الاثنين، إن ميبيشيا حزب الله أطلقت "أكثر من ألف نوع مختلف من القنابل والصواريخ والقذائف والطائرات دون طيار وقذائف الهاون وغيرها باتجاه إسرائيل" منذ الثامن من أكتوبر الماضي، بعد يوم من اندلاع عملية "طوفان الأقصى "غير المسبوقة ضد إسرائيل انطلاقًا من قطاع غزة .
حل دبلوماسي
وأضاف المتحدث كونريكوس، أن "حزب الله، الذي يعلم الجميع أنه وكيل إيران، يجر لبنان بشكل خطير إلى حرب غير ضرورية قد يكون لها عواقب مدمرة محتملة على دولة لبنان وشعب لبنان."
وكشف المسؤول العسكري الإسرائيلي عن وجود رغبة في التوصل إلى حل دبلوماسي لنزع سلاح التهديد الذي يشكله حزب الله للقوات والمدنيين الإسرائيليين على طول الحدود الشمالية، لكنه قال إن الجيش الإسرائيلي "سيواصل اتخاذ الاستعدادات اللازمة لإزالة التهديد الذي يشكله حزب الله على حدودنا من خلال كل الوسائل المتاحة لدينا كجيش."
وردًّا على سؤال لمجلة "نيوزويك" حول مدى اقتراب إسرائيل من خوض حرب أخرى واسعة النطاق في لبنان، قال كونريكوس إنه بالنظر إلى نطاق الهجمات المستمرة، "فمن الممكن بأي حال من الأحوال أن نكون في حالة حرب مع حزب الله منذ فترة طويلة، بسبب أفعالهم وانتهاكهم للسيادة الإسرائيلية والخسائر التي سببوها ضد إسرائيل".
وتابع "نحن اليوم أقرب إلى الحرب مما كنا عليه بالأمس ولدينا توجيهات برفع الجاهزية والاستعداد للدفاع عن المدنيين الإسرائيليين".
تحذيرات إسرائيلية
ونقلت المجلة عن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت قوله إنه إذا لم يكن من الممكن "استعادة الأمن في المنطقة" دبلوماسيًّا، فلن نتردد في التحرك.
وأفادت "نيوزويك" بأن وتيرة الهجمات على طول الحدود المتوترة أصلًا بين إسرائيل ولبنان وصلت إلى مستويات لم تشهدها منذ حرب عام 2006 ضد لبنان.
وتقول المجلة إن تحذيرات صدرت عن مسؤولين إسرائيليين تجاه إيران، التي دعمت حزب الله منذ تأسيسه عقب الغزو الإسرائيلي للبنان عام 1982.
وفي مقابلة مع مجلة "نيوزويك" نشرت يوم الجمعة، صرح السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة أمير سعيد عرفاني بأن "إسرائيل لا تستطيع القيام بأي غزو دون دعم غير محدود من الولايات المتحدة".
وأضاف عرفاني "مع استمرار الصراع في غزة، فإن التكلفة المرتبطة بهذا الدعم للولايات المتحدة تتصاعد بشكل كبير".
منعطف حرج
ورأى أن "هناك منعطفًا حرجًا على أمريكا التفكير فيه، وتكييف وتقييد هذا الدعم أو المخاطرة بالوقوع فريسة لطموحات القيادة الإسرائيلية المحبطة."
وتابع "إيران لا تزال حازمة في موقفها المتمثل في الامتناع عن بدء حرب مع أي دولة"، لكنها ستكون مستعدة لخوض حرب إذا لزم الأمر.
وأشار عرفاني إلى أنه لا توجد في العقيدة الدفاعية الإيرانية إستراتيجية لشن حرب استباقية، ومع ذلك، تحافظ البلاد على أعلى مستويات الاستعداد للرد على أي تهديدات محتملة والدفاع بقوة عن نفسها وشعبها ومصالحها".
وأفادت المجلة بأنه تم إجلاء أكثر من 80 ألف مدني من شمال إسرائيل ردًّا على هجمات حزب الله عبر الحدود، وفقًا للجيش الإسرائيلي فيما يقدر مسؤولو الأمم المتحدة أن أكثر من 64 ألف شخص نزحوا من جنوب لبنان منذ بدء الحرب في غزة.
واتهم الجيش الإسرائيلي حزب الله بشن هجمات بالقرب من المواقع التي تسيطر عليها قوات الجيش اللبناني وقوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان (اليونيفيل).
وكان المتحدث باسم اليونيفيل، أندريا تيننتي، صرح الأسبوع الماضي لمجلة نيوزويك أن قوات حفظ السلام "تشعر بقلق عميق إزاء تصعيد العنف والتصعيد الخطابي على طول الخط الأزرق" مشيرًا إلى أن اليونيفيل "تحافظ على تواصل مستمر مع السلطات في لبنان وإسرائيل لمحاولة خفض التوتر ونواصل حث جميع الأطراف المعنية لوقف إطلاق النار والعمل على التوصل إلى حل سياسي".
وحذر تيننتي من أنه بينما يظل الصراع حتى الآن مقتصرًا إلى حد كبير على المنطقة الحدودية المعروفة بالخط الأزرق، فإن هذا "التبادل النشط المستمر لإطلاق النار بين الجانبين يفتح احتمالًا حقيقيًّا للغاية لوقوع سوء تقدير" مضيفًا أن ذلك يشكل "مصدر قلق بالنسبة لنا ويؤكد أهمية وقف تبادل إطلاق النار الآن".
وفي حديثه خلال مكالمة صحفية بالبيت الأبيض يوم الاثنين، قال منسق الاتصالات الإستراتيجية لمجلس الأمن القومي جون كيربي إن المسؤولين الأمريكيين يراقبون عن كثب الوضع على الحدود الإسرائيلية اللبنانية وكانوا "يجرون مناقشات نشطة" مع نظرائهم الإسرائيليين حول هذه المسألة، معربًا عن قلقه من "الهجمات المستمرة عبر الحدود".
المصدر: مجلة نيوزويك الأمريكية