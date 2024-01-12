قتلى وجرحى في قصف إسرائيلي لحي الصبرة بغزة‎

قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية عددًا من المنازل المأهولة بحي الصبرة جنوب شرق مدينة غزة؛ ما أدى إلى مقتل وجرح عدد كبير من الفلسطينيين.

وأفاد مراسل "إرم نيوز" في قطاع غزة أن سلاح الجو الإسرائيلي قصف 4 منازل بحي الصبرة؛ ما أدى إلى مقتل وجرح عدد كبير من المواطنين لم يتسنَّ إحصاء عددهم بعد.

وبحسب شهود عيان فإن منطقة المغربي بحي الصبرة تعرضت إلى قصف اسرائيلي مكثف بالطائرات الحربية الإسرائيلية أحدثت دمارًا هائلًا في المنازل المستهدفة وضررا جسيما في المنازل المجاورة وسقوط عشرات القتلى والجرحى، مشيرين إلى أن المُسيرات الإسرائيلية تستهدف أي شخص يصل إلى المكان.