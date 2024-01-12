قتلى وجرحى في قصف إسرائيلي لحي الصبرة بغزة
قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية عددًا من المنازل المأهولة بحي الصبرة جنوب شرق مدينة غزة؛ ما أدى إلى مقتل وجرح عدد كبير من الفلسطينيين.
وأفاد مراسل "إرم نيوز" في قطاع غزة أن سلاح الجو الإسرائيلي قصف 4 منازل بحي الصبرة؛ ما أدى إلى مقتل وجرح عدد كبير من المواطنين لم يتسنَّ إحصاء عددهم بعد.
وبحسب شهود عيان فإن منطقة المغربي بحي الصبرة تعرضت إلى قصف اسرائيلي مكثف بالطائرات الحربية الإسرائيلية أحدثت دمارًا هائلًا في المنازل المستهدفة وضررا جسيما في المنازل المجاورة وسقوط عشرات القتلى والجرحى، مشيرين إلى أن المُسيرات الإسرائيلية تستهدف أي شخص يصل إلى المكان.
وقال المسؤول الإعلامي في جهاز الدفاع المدني بغزة محمود بصل، إن قصفًا اسرائيليًّا مكثفًا تعرضت له منطقة المغربي بحي الصبرة، أدى إلى وقوع عدد كبير من القتلى والجرحى لم يتسنَّ لطواقم الدفاع المدني حتى اللحظة الوصول للمكان؛ جرّاء الإستهداف الإسرائيلي المستمر لأي شخص يقترب من المكان.
وأضاف بصل في حديث لـ"إرم نيوز"، أن الجيش الإسرائيلي استهدف منذ اليوم الأول طواقم ومقرات الدفاع المدني وقتل وجرح العشرات من أفراد الجهاز أثناء قيامهم بعملهم، ولا سيما طواقم شمال قطاع غزة؛ ما أدى إلى إخراجها عن الخدمة تمامًا وتوقف الشاحنات والمركبات عن العمل.
وأشار المسؤول خلال حديثه، إلى أن طواقم الدفاع المدني تقوم بالتنقل بين الأحياء السكنية المستهدفة شمال وادي غزة مشيًا على الأقدام أو على عربات الأحصنة "الكارو" وبأدوات بدائية جدًّا للمساعدة في انتشال جثامين القتلى والجرحى ونقلهم إلى المستشفيات القريبة.