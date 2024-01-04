80 ألف قتيل وجريح في غزة منذ بدء الحرب

قال أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة في بيان الخميس، إن 22438 فلسطينيًا قُتلوا، وأصيب 57614 آخرون في الغارات الإسرائيلية على غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

وأضاف أن نحو 125 فلسطينيًا قُتلوا، وأصيب 318 آخرون خلال الساعات الأربع والعشرين المنصرمة.