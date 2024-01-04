80 ألف قتيل وجريح في غزة منذ بدء الحرب
قال أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة في بيان الخميس، إن 22438 فلسطينيًا قُتلوا، وأصيب 57614 آخرون في الغارات الإسرائيلية على غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
وأضاف أن نحو 125 فلسطينيًا قُتلوا، وأصيب 318 آخرون خلال الساعات الأربع والعشرين المنصرمة.
وتشن القوات الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر/تشرين أول، هجمات جوية وبحرية ضد القطاع، قبل أن تبدأ بشنّ عملية برية، خلفت أيضًا أزمة إنسانية غير مسبوقة.
وجاءت العملية ردًا على هجوم مباغت شنته حركة حماس على جنوب إسرائيل في ذلك اليوم، وخلَّف 1200 قتيل، واحتجاز 240 شخصًا، ما يزال عدد منهم في القطاع، بحسب الدولة العبرية.