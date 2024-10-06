سموتريتش: الحرب الحالية لن تنتهي إلا بـ"إسقاط النظام الإيراني"

قال وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، إن "الحرب الحالية لا يمكن أن تنتهي إلا بعد إسقاط النظام الإيراني وتدمير مشروعه النووي".

وأضاف سموتريتش، في منشور على حسابه عبر منصة "إكس"، يوم الأحد، أنه "يتعين إنهاء الحرب من خلال الإطاحة بالنظام في إيران، والقضاء على مشروعه النووي".

وبين أنه "لا يمكننا إنهاء الحرب إلا عندما نعيد جميع الرهائن حتى آخر رهينة، وأن نتأكد أن 7 أكتوبر لن يأتي مرة أخرى".

وتابع: "لا يمكن إنهاء الحرب إلا عندما لا تكون هناك حماس في غزة، ولا تكون لديها القدرة على إعادة تأهيل نفسها، ونتمكن من تجديد الاستيطان في قطاع غزة، وضمان وجود يهودي دائم ومستقر، ووجود عسكري طويل الأمد".

واستطرد سموتريتش قائلًا: "لا يمكننا إنهاء الحرب إلا عندما نهزم حزب الله ونطرده إلى ما هو أبعد من نهر الليطاني، وننقل الشريط الأمني من أراضينا إلى الأراضي اللبنانية، وخلق واقع عسكري وسياسي يمنح الجيش الإسرائيلي حرية العمل بقوة في جميع أنحاء لبنان، والترويج لنظام جديد يطرد ما تبقى من حزب الله والنفوذ الإيراني".

ولفت إلى أنه "من الممكن الترويج لعملية مماثلة في سوريا، لكن ليس من الصواب الانخراط في هذا الأمر علنًا الآن".

وتأتي تصريحات الوزير الإسرائيلي اليميني المتطرف في الذكرى الأولى لأحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول عام 2023.

وتتزامن تلك التصريحات مع استمرار الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة ضد حركة حماس، واحتدام القصف الإسرائيلي على ميليشيا حزب الله اللبنانية.