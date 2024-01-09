كاميرون "قلق" من احتمال انتهاك إسرائيل للقانون الدولي

قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، اليوم الثلاثاء، إنه يشعر بالقلق من أن إسرائيل ربما اتخذت إجراء في غزة قد يشكل انتهاكًا للقانون الدولي.

وقال كاميرون، أثناء تلقيه أسئلة من لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان: "هل أشعر بالقلق من أن إسرائيل اتخذت إجراء قد ينتهك القانون الدولي لأن هذا المكان بالتحديد تعرض للقصف أو أي شيء آخر؟ نعم.. بالطبع".

وتعرضت إسرائيل لاتهامات بارتكاب انتهاكات للقانون الدولي، في ظل سقوط عشرات آلاف الضحايا والمصابين في غزة.