أحزمة نارية.. قصف إسرائيلي عنيف على حي تل الهوا بغزة (فيديو)

نازحو من سكان قطاع غزةالمصدر: منصة إكس
محمد أبو شعر
محمد أبو شعر

شن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، سلسلة غارات على حي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة، بعد أن استأنف نشاطه في المحور الجنوبي من المدينة.

 وأفاد مراسل "إرم نيوز" في قطاع غزة بتنفيذ الجيش الإسرائيلي أحزمة نارية في المناطق الغربية من حي تل الهوا، ومناطق حي الصبرة، ومخيم الشاطئ للاجئين أقصى غرب المدينة.

واستهدفت الغارات منازل ومحيط مسجد البراء غرب حي تل الهوا، في حين أدت غارة على منزل في مخيم الشاطئ لمقتل فلسطيني.

وانتهت مهلة كان الجيش الإسرائيلي قد أعلن خلالها سماحه للنازحين من مدينة غزة بالوصول عبر شارع صلاح الدين باتجاه مناطق وسط وجنوب قطاع غزة، مرورًا بمنطقة تل الهوا وحي الزيتون.

وكان الجيش الإسرائيلي قد خفف من وتيرة عملياته في هذه المناطق خلال اليومين الماضيين، لكن الغزيين لم يسلكوا هذا المسار لخطورته ومروره من أماكن يتمركز فيها الجيش الإسرائيلي.

 وأفادت مصادر طبية فلسطينية لـ"إرم نيوز" بارتفاع حصيلة ضحايا الغارات في قطاع غزة جراء الهجمات الإسرائيلية إلى 18 شخصًا، منذ فجر اليوم الجمعة.

