"بلا عباس و لا حماس".. دحلان يكشف عن "خطط سرية" لحكم غزة بعد الحرب

كشف القيادي الفلسطيني السابق محمد دحلان عن تفاصيل الخطط المطروحة لمستقبل قطاع غزة والإدارة الفلسطينية ما بعد الحرب الإسرائيلية على القطاع.

وقال دحلان، في تصريحات لصحيفة "نيويورك تايمز"، إن ما وصفتها الصحيفة بـ"الخطط السرية"، التي تتناولها المناقشات الإقليمية الجارية في ما يتعلق بغزة بعد الحرب، تتضمن أن يتولى "زعيم فلسطيني جديد" إدارة قطاع غزة، إضافة إلى أجزاء من الضفة الغربية التي تقع حاليا تحت إدارة السلطة الفلسطينية.

وبحسب دحلان فإن هذا القائد الجديد سيحل محل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي سيحتفظ بـ"دور شرفي"، في إشارة إلى تهميش صلاحياته، كما أن إدارة القطاع لا تتضمن أي دور لحركة حماس.

ونقلت الصحيفة عن دحلان وعن مسؤولَين فلسطينيين آخرين لم تسمهما، أن الخطط المنظورة تتضمن عمليات إعادة الإعمار في قطاع غزة بدعم من دول عربية.

وذكر دحلان، أن الإدارة الفلسطينية الجديدة يمكن أن تدعو دولا عربية إلى إرسال قوات للمساعدة في حفظ النظام في غزة، مؤكدا أن الدول العربية المشاركة في هذه المناقشات حريصة على "إنهاء الصراع بأكمله وليس الحرب فقط".

وفي هذا السياق ذكرت الصحيفة أنها حصلت على رد من دولة الإمارات تؤكد فيه أبوظبي، أنها مستعدة للمساهمة في أي جهد لإعادة الإعمار في قطاع غزة، بشرط الالتزام بتحقيق حل الدولتين، وهو ما يتوافق مع الشرعية الدولية والمطالبات الفلسطينية العربية لحل القضية الفلسطينية.