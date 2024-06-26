السلطات العراقية تجمع شمل المحكومين من عائلة واحدة في السجن نفسه
أحمد عبد
اتخذ وزير العدل العراقي قرارًا بجمع شمل النزلاء من المحكومين من عائلة واحدة في سجن واحد.
واتخذ وزير العدل العراقي خالد شواني، القرار خلال زيارته سجن التاجي شمالي العاصمة بغداد، الذي يضم آلاف النزلاء.
وجاء القرار، بعد شكاوى عديدة من وجود انتهاكات داخل السجون، بحسب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق.
ووجّه "شواني"، بحسب بيان وزارة العدل، بتفعيل "لم الشمل" ضمن قانون الإصلاح، الذي يتيح جمع النزلاء من عائلة واحدة في قسم سجني واحد.
ولأول مرة يتم تفعيل هذا القرار بعد طلبات عديدة تلقاها وزير العدل حول لم شمل محكومين أشقاء أو آباء وأبناء يوجدون في سجون متفرقة.
ويبلغ عدد السجون 30 سجنًا موزعة في عموم العراق، وتضم 59 ألف سجين، بين محكوم وموقوف بجرائم "إرهابية" وجنائية، بينهم 1500 امرأة.