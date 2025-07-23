"الصحة العالمية": أكثر من ألف قتيل من طالبي المساعدات بغزة

قالت منظمة الصحة العالمية إن أكثر من ألف شخص قتلوا خلال محاولتهم الحصول على غذاء في قطاع غزة، وأشارت إلى أنها تلحظ "ارتفاعاً قاتلاً" في سوء التغذية في القطاع "تسبب في وفاة 21 طفلاً دون سن الخامسة خلال عام 2025".

وقال مدير المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، خلال مؤتمر صحفي إن نقاط توزيع المساعدات الجديدة في قطاع غزة تحولت إلى مراكز عنف.

وأكد أن المنظمة "مصممة على البقاء في قطاع غزة" ودعا إلى حماية أطقمها والوكالات الأممية العاملة.

وأضاف أن هناك أكثر من مليوني شخص محاصرون في غزة، يواجهون خطر "المجاعة"، إضافة إلى مخاطر القصف وإطلاق الرصاص.