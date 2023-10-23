ما مدى تأثير أزمة الثقة بين نتنياهو والجيش على حرب غزة؟

أزمة ثقة ضربت العلاقة بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وقادة الجيش الإسرائيلي؛ ما ألقى بظلاله على مسار اتخاذ القرارات، في وقت توشك فيه إسرائيل أن تشن حربًا برية على غزة، ولديها معضلة تتعلق بالأسرى الإسرائيليين، حسبما قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، الإثنين.

واستعانت الصحيفة بشهادات لمسؤولين بالجيش الإسرائيلي، أكدوا لها أن "حالة من الغضب الشديد تنتاب نتنياهو تجاه القيادة العسكرية، التي يرى أنها تتحمل المسؤولية عن إخفاق السابع من أكتوبر، ويتعامل بنفاد صبر مع ما يدلون به من آراء ويَعرضونه من تقديرات للموقف، ولا يسارع إلى تبني مواقفهم".

الناطق العسكري الإسرائيلي ذكر، أمس الأحد، أن الجيش ينتظر مصادقة الحكومة على العمل البري؛ ما دفع الصحيفة للاعتقاد بأن "تلك هي طريقة الجيش لكي ينأى بنفسه عن مسؤولية قرار بدء الحرب البرية، وإلقائها على عاتق الحكومة، ولا سيما رئيسها نتنياهو".

ورأت أنه "بعيدًا عن الجدل حول التوقيت، ثمة أزمة ثقة حدثت بين نتنياهو وبين الجيش الإسرائيلي، وفي داخل المجلس الوزاري المصغر وكذلك المُوسَّع".

وذهبت إلى أن أزمة الثقة الناشئة "تلحق أضرارًا إضافية تُضاف إلى ما شهدته إسرائيل في السابع من أكتوبر، وتُصعِّب مهمة التركيز على الحرب ومسيرة اتخاذ القرار، بما في ذلك القرارات المؤلمة"، وقالت "إن إسرائيل في حاجة الآن إلى قيادة فعَّالة، تُركز على المهمة فقط".

وقدرت أن العلاقة بين نتنياهو ووزيرالدفاع، يوآف غالانت، تجعل من الصعب بمكان أن يواصلا العمل معًا، وأن رئيس الوزراء كان اعترض على عملية عسكرية في الشمال، بينما وافق عليها غالانت، كما منع نتنياهو وزير دفاعه، من تقديم إفادة حول تقييمه للأوضاع أمام الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال زيارته لإسرائيل.