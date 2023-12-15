خاص "إرم نيوز".. نواب لبنانيون يعلّقون على "التمديد لقائد الجيش"
علّق نواب لبنانيون على مسألة التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون، إذ يعيش لبنان جدالاً سياسياً حاداً بين مجلس النواب ومجلس الوزراء بشأن التمديد، في ظل الشغور الرئاسي والمعارك في الجنوب.
وأكد عضو كتلة "تجدد" اللبنانية اللواء أشرف ريفي: "رغم موقف الكتلة المبدئي المتمثل بعدم المشاركة في أي جلسة تشريعية، قررنا المشاركة من أجل بند التمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون"، كاشفاً أن "المشروع الإيراني يتدخل في مسألة التمديد".
وأوضح اللواء ريفي، لـ"إرم نيوز"، من بيروت، أن "قرار المشاركة جاء بسبب خطورة الوضع في حال تغيرت القيادة".
وبشأن العراقيل في مسألة التمديد لقائد الجيش، قال اللواء ريفي: "نواجه عراقيل من الممانعة، من حزب الله بشكل أساسي، أي من المشروع الإيراني، فنحن نشعر أن ثمة قطبة مخفية بسياق الأمور، كما أن الحكومة بدلت مواقفها عدة مرات".
وعبرت نائبة رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" اللبناني الدكتورة حبّوبة عون عن رفض الحزب الدائم لأي شغور في أي منصب بالمؤسسة العسكرية.
وتحدثت عون، لـ"إرم نيوز"، من بيروت، عن مدى خطورة ودقة الوضع في لبنان، مشددة على "ضرورة إيجاد مخرج دستوري قانوني لمنع الفراغ على رأس المؤسسة العسكرية، حفاظا على لبنان ومؤسساته، وبخاصة المؤسسة العسكرية التي تعد ضمانة للأمن والاستقرار في البلاد".
وتساءلت عون قائلةً: "إذا كانت الظروف غير مواتية لهذه المسألة، فلماذا لا نحافظ على ما لدينا من خلال الأطر الدستورية القانونية؟".
وقال نائب "القوات اللبنانية" الوزير السابق ملحم رياشي إن "القوات اللبنانية تخوض اليوم معركة التمديد لقائد الجيش اللبناني العماد جوزف عون، وهي ماضية في معركتها إلى الحد الأقصى".
وشدّد النائب رياشي، لـ"إرم نيوز"، من بيروت، على أن حزبه يعتبر قضيتي الأمن القومي والجيش اللبناني "غير قابلتين للمزاح أو المساومة".
وأوضح رياشي "أن القوات اللبنانية التي قاطعت الجلسات التشريعية بغياب رئيس على سدّة الجمهورية تؤمّن النصاب اليوم؛ سعيا لتشريع ما يسمى قانون تمديد ولاية رتبة عماد لسنة واحدة في مجلس النواب".