خاص "إرم نيوز".. نواب لبنانيون يعلّقون على "التمديد لقائد الجيش"

وأوضح اللواء ريفي، لـ"إرم نيوز"، من بيروت، أن "قرار المشاركة جاء بسبب خطورة الوضع في حال تغيرت القيادة".

وبشأن العراقيل في مسألة التمديد لقائد الجيش، قال اللواء ريفي: "نواجه عراقيل من الممانعة، من حزب الله بشكل أساسي، أي من المشروع الإيراني، فنحن نشعر أن ثمة قطبة مخفية بسياق الأمور، كما أن الحكومة بدلت مواقفها عدة مرات".

وعبرت نائبة رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" اللبناني الدكتورة حبّوبة عون عن رفض الحزب الدائم لأي شغور في أي منصب بالمؤسسة العسكرية.

وتحدثت عون، لـ"إرم نيوز"، من بيروت، عن مدى خطورة ودقة الوضع في لبنان، مشددة على "ضرورة إيجاد مخرج دستوري قانوني لمنع الفراغ على رأس المؤسسة العسكرية، حفاظا على لبنان ومؤسساته، وبخاصة المؤسسة العسكرية التي تعد ضمانة للأمن والاستقرار في البلاد".