ظهور جديد لقائد الجيش السوداني بين قواته في الخرطوم (فيديو)

ظهر رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، وسط قواته، لأول مرة منذ بدء المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع في منتصف أبريل/ نيسان الماضي.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السودان، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو يظهر من خلاله قائد الجيش عبدالفتاح البرهان، وهو يتجول بزيه العسكري بين قواته في مقر القيادة البرية في الخرطوم.