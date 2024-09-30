نعيم قاسم يكشف حقيقة "اجتماع الموت"

نفى نعيم قاسم أمين عام ميليشيا "حزب الله" اليوم الاثنين في كلمة بعد اغتيال أمين عام الحزب حسن نصر الله، ما أعلنته إسرائيل عن مقتل 20 قياديا من "حزب الله" كانوا في الاجتماع مع نصر الله، مبيناً أن إسرائيل "لم تتمكن من المساس بقدراتنا رغم اغتيال القادة".

وأكد أن الحزب سيختار أمينا عاما للحزب في أقرب فرصة، وبحسب الآلية المعتمدة للاختيار. مردفا "كونوا مطمئنين بأن الخيارات ستكون سهلة؛ لأننا على قلب واحد".

وقال في كلمة متلفزة إن "إسرائيل تعتدي على المدنيين وعلى المنشآت الصحية"، وقام قاسم بتعزية المرشد الإيراني علي خامنئي برحيل حسن نصر الله، مضيفا " فقدنا قائدا عاش حاملا خط الخميني".

وأشار قاسم إلى أن الحزب سيعمل على استبدال القادة الذين تم اغتيالهم بقادة جدد، مبيناً أن "حزب الله" مستعد لأي تدخل بري إسرائيلي، وأن "الحزب لديه القدرة والاستعدادية الكافية لمواجهة القوات الإسرائيلية في البر".

وأضاف: "نحن موجودون في الميدان ولن نتزحزح قيد أنملة عن مواقف السيد نصرالله".

واعتبر أن "مجزرة البيجر واغتيال الأمين العام كانا ليهزّا جيوشاً لكنّنا مستمرون"، وقال: "ندرك أن المعركة قد تكون طويلة والخيارات مفتوحة أمامنا"، مؤكداً أن "هذا الشعب العظيم لن يهتزّ الآن، ونحن في مركب واحد وسنفوز كما فزنا عام 2006".