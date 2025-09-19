إسرائيل تعلن اغتيال "هائل قصيباني" قائد مجمع سيناي في حزب الله (فيديو)

أعلن الجيش الإسرائيلي اغتيال عنصرين من "حزب الله" في غارات جديدة استهدفت مواقع تابعة للحزب في جنوب لبنان.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، على منصة إكس الجمعة، إن الجيش الإسرائيلي واصل سلسلة الاستهدافات ضد عناصر حزب الله في جنوب لبنان واستهدف قطعة بحرية "تم استخدامها لجمع المعلومات".

وأضاف، في منشور مرفق بمقطع فيديو للغارات الإسرائيلية، أن الجيش قضى في وقت سابق اليوم على عامر هائل قصيباني، قائد مجمع سيناي في حزب الله.

وفي غارة أخرى اليوم قضى الجيش الإسرائيلي على "إرهابي في قوة الرضوان (قوة النخبة في حزب الله) في منطقة تبنين في جنوب لبنان"، بحسب أدرعي.

وذكر أن المستهدفين تورطا في محاولات "إعادة إعمار بنى تحتية إرهابية لحزب الله في المنطقة".

وخلال الليلة الماضية قال أدرعي إن الجيش هاجم قطعة بحرية استخدمها حزب الله لجمع معلومات استخبارية عن قوات الجيش الإسرائيلي من شواطئ الناقورة في جنوب لبنان.