الملك عبدالله: الأردن لن يقدر على استضافة مزيد من اللاجئين السوريين

قال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني إن بلاده ليست لديها القدرة ولا الموارد على استضافة مزيد من اللاجئين السوريين ورعايتهم، مشيرا إلى أن مستقبلهم في بلدهم وليس في البلدان المستضيفة.

جاء ذلك في كلمته، اليوم الثلاثاء، في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثامنة والسبعين المنعقدة في نيويورك.

وفي الكلمة التي نشرتها وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، شدد الملك الأردني على ضرورة "أن نفعل الصواب" تجاه اللاجئين إلى أن يتمكنوا من العودة إلى ديارهم، مقرا في الوقت ذاته بأن "الحقيقة أن اللاجئين بعيدون كل البعد عن العودة حاليا. بل على العكس من ذلك، فمن المرجح أن يغادر المزيد من السوريين بلادهم مع استمرار الأزمة".

وأضاف أنه "لن تكون لدى الأردن القدرة ولا الموارد اللازمة لاستضافة المزيد منهم ورعايتهم".

ودعا ملك الأردن إلى ضرورة إيجاد حل سياسي في سوريا يتوافق مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254، مشددا "حتى ذلك الحين، سنحمي بلدنا من أية تهديدات مستقبلية جراء هذه الأزمة، تمس أمننا الوطني".

ووفقًا لأرقام رسمية، يشكل اللاجئون أكثر من ثلث السكان في الأردن، البالغ عددهم 11 مليون نسمة. ويبلغ عدد اللاجئين السوريين منهم حوالي 1.4 مليون شخص.