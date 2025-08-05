فوضى واشتباكات بالأيدي في البرلمان العراقي (فيديو)

شهدت جلسة البرلمان العراقي، توترًا حادًا بين رئيس المجلس محمود المشهداني ونائبه الأول محسن المندلاوي، وسط فوضى واشتباكات بالأيدي، واتهامات بتجاوز النظام الداخلي.

وأظهرت مقاطع فيديو جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، وقوع اشتباك بالأيدي بين عدد من النواب داخل قاعة المجلس، قبل أن يتدخل عناصر الحرس لفضّ الاشتباك، وإنهاء حالة الفوضى التي رافقت مجريات الجلسة.

البرلمان العراقي فول وناسه دك بوكسيات للصبح Posted by ‎الخالدية الحدث Khalidiya ALHadath‎ on Tuesday, August 5, 2025

وبحسب وسائل إعلام عراقية، فإن الخلاف تفجر بعد إعلان النائب الأول لرئيس المجلس، محسن المندلاوي، بدء الجلسة بحضور 169 نائبًا، واعتبار النصاب مكتملًا، رغم عدم اتفاقه المسبق مع رئيس المجلس محمود المشهداني، الذي لا يزال داخل مبنى البرلمان خلافًا لما اعتقده المندلاوي.

وفور افتتاح الجلسة، قام المندلاوي بإدراج فقرتين للتصويت على رئيس وأعضاء مجلس الخدمة الاتحادي، وكذلك رئيس مجلس الدولة، وهو ما أثار اعتراضات شديدة من بعض الكتل السياسية، التي اعتبرت الجلسة "غير شرعية"، في ظل غياب التوافقات السياسية ووجود ارتباك في إدارة الجلسة.

وذكر النائب محمد الزيادي، في تصريح نقلته وسائل إعلام محلية، أن "كل ما تم التصويت عليه في الجلسة سيلغى؛ لأنها ستعتبر غير قانونية بسبب عدم اكتمال النصاب الحقيقي"، مشيرًا إلى أن "الإجراءات مخالفة للنظام الداخلي".

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وفي وقت لاحق، أعلنت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان مقتضب، أنه "تم إلغاء جلسة مجلس النواب لهذا اليوم بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني".

في الأثناء، تداولت وسائل إعلام وثيقة تظهر جمع تواقيع 120 نائبًا للمطالبة بإدراج "مشروع قانون هيئة الحشد الشعبي" على جدول أعمال البرلمان، وهو قانون خلافي كبير.