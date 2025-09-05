بينهم 7 أطفال.. غارات إسرائيلية تقتل 18 فلسطينياً في مدينة غزة

قتلت غارات إسرائيلية على منازل وخيام النازحين في مدينة غزة، 18 فلسطينياً بينهم 7 أطفال، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" صباح الجمعة.

وتتزامن هذه الغارات، مع هجوم تشنه إسرائيل لاحتلال مدينة غزة الواقعة شمالي القطاع، الذي يتعرض للحرب منذ نحو عامين.

وقالت "وفا" نقلاً عن مصدار طبية، إن "3 فلسطينيين استُشهدوا، وأُصيب 7 آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال شقة سكنية قرب مركز الأطراف الصناعية بشارع سوق اليرموك في حي الدرج بمدينة غزة".

وأضافت: "كما استُشهد 3 آخرون إضافة إلى عدة مصابين إثر استهداف طائرات الاحتلال خيمة تؤوي نازحين داخل الجامعة الإسلامية في حي الرمال الجنوبي غرب المدينة، فيما استشهد 3 فلسطينيين، وأُصيب آخرون في غارة على شقة سكنية في حي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة".

وأشارت "وفا"، إلى أن "فلسطينيين اثنين استُشهدا، وأصيب آخرون جراء استهداف مسيّرة للاحتلال خيمة تؤوي نازحين قرب مسجد النور بشارع الثورة في حي الرمال غرب المدينة".

وفي حي الصبرة، "أسفرت غارة إسرائيلية على شقة سكنية بعمارة سكيك في شارع الثلاثيني جنوبي غزة، عن استشهاد فلسطينيين"، بحسب الوكالة.

وأردفت أن "فلسطينيين آخرين استُشهدا، وأصيب عدد آخر جراء استهداف مسيرة خيمة تؤوي نازحين على مفرق جامعة الأزهر غرب مدينة غزة، إضافة إلى استشهاد مواطن وإصابة آخرين في استهداف طائرات الاحتلال شقة سكنية غرب جمعية الشبان المسيحية بحي الرمال غرب مدينة غزة".