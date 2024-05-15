"الإندبندنت": أخطاء بايدن تسببت بالمجاعة في غزة

ويرسم التحقيق صورة قاتمة لكارثة كان من الممكن تفاديها بالكامل، من خلال الاطلاع على وثائق مسربة، وشهادات مسؤولين حاليين وسابقين وأصوات من غزة.

وقد وُجهت الانتقادات إلى إدارة بايدن لعدم ربطها تقديم المساعدات العسكرية لإسرائيل بتقديم المساعدات إلى غزة. وبدلاً من اتخاذ إجراءات حاسمة، تم اتباع تدابير غير فعالة مثل الإنزال الجوي والرصيف العائم.

وبحسب "الإندبندنت"، كشفت مذكرات المعارضة داخل الوكالة الأمريكية المسؤولة عن المساعدات الخارجية والإغاثة عن 19 حالة من حالات الاعتراض على الدعم الأمريكي للحرب على غزة.

ويوثق التحقيق إخفاقات إدارة بايدن المتكررة في معالجة المجاعة التي تلوح في الأفق؛ "فالأطفال الذين يعانون من سوء التغذية ويفتقرون إلى القوت المناسب هم الأكثر عرضة للخطر. وقد أدى القصف إلى تدمير البنية التحتية الحيوية لإنتاج الغذاء، كما أعاقت القيود التي تفرضها إسرائيل والصراع الدائر توزيع المساعدات بشكل كبير".

وصدرت تحذيرات بشأن المجاعة الوشيكة في ديسمبر، لكن إدارة بايدن لم تستجب بشكل كافٍ. وقد سلط البيت الأبيض الضوء بشكل دفاعي على الزيادات المؤقتة في تسليم شاحنات المساعدات إلى غزة، لكنه لم يتطرق إلى حجم الأزمة.