العثور على جثث إسرائيليين قرب غزة
قال المتحدث باسم قوات الدفاع الإسرائيلية اللفتنانت كولونيل بيتر ليرنر، السبت، إنه تم العثور على أطراف قطاع غزة، على جثث بعض الإسرائيليين الذين اختطفوا خلال الهجوم الذي كانت نفذته حركة حماس، السبت الماضي، دون أن يقدم مزيدًا من التفاصيل.
وأضاف ليرنر: "أبلغنا سكان غزة بالتحرك إلى الجنوب من أجل سلامتهم وحماس تمنع الناس من المغادرة".
وتتزايد الضغوط التي تمارسها مئات العائلات الإسرائيلية على الحكومة، بشأن ملف الأسرى والمفقودين، فيما كان المحلل العسكري في صحيفة "يديعوت أحرونوت" يوسي يهوشواع، قد كشف في تغريدة عبر حسابه على منصة "X"، أن الجيش الإسرائيلي شكَّل لجنة تضم 200 ضابط وضابطة من قوات الاحتياط، تختص بالتواصل الشخصي المباشر مع عائلات الأسرى والمفقودين.
ولفت إلى أن هذا الطاقم سيعمل تحت قيادة اللواء (احتياط) مئير كاليفي، والعميد (احتياط) أفنير باز تسوك.