العثور على جثث إسرائيليين قرب غزة

قال المتحدث باسم قوات الدفاع الإسرائيلية اللفتنانت كولونيل بيتر ليرنر، السبت، إنه تم العثور على أطراف قطاع غزة، على جثث بعض الإسرائيليين الذين اختطفوا خلال الهجوم الذي كانت نفذته حركة حماس، السبت الماضي، دون أن يقدم مزيدًا من التفاصيل.

وأضاف ليرنر: "أبلغنا سكان غزة بالتحرك إلى الجنوب من أجل سلامتهم وحماس تمنع الناس من المغادرة".