للوصول إلى وسط القطاع.. عملية عسكرية ضارية في خان يونس

ينفّذ الجيش الإسرائيلي، عملية عسكرية ضارية، منذ أمس الأحد، للسيطرة على خان يونس جنوب القطاع، تمهيدًا لعملية برية وسط قطاع غزة، في اليوم الثمانين للحرب المتواصلة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

واستمرت العملية البرية في خان يونس جنوب قطاع غزة بالتزامن مع قصف جوي ومدفعي، نفذته طائرات الجيش الإسرائيلي.

وارتفعت حصيلة القتلى الفلسطينيين في غزة، إلى عشرين ألفًا و424 قتيلًا، وأربعة وخمسين ألفًا و36 إصابة، بعدما قُتل 166 شخصًا وأصيب 384 آخرون، خلال 24 ساعة، حسب إحصاءات وزارة الصحة في القطاع التابعة لحركة حماس.

وأدّى قصف الطيران الإسرائيلي لمقتل 23 مواطنًا فلسطينيًّا وإصابة العشرات بجروح، الليلة، بعد غارة على منزلين في خان يونس جنوب قطاع غزة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).