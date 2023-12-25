للوصول إلى وسط القطاع.. عملية عسكرية ضارية في خان يونس
ينفّذ الجيش الإسرائيلي، عملية عسكرية ضارية، منذ أمس الأحد، للسيطرة على خان يونس جنوب القطاع، تمهيدًا لعملية برية وسط قطاع غزة، في اليوم الثمانين للحرب المتواصلة منذ السابع من أكتوبر الماضي.
واستمرت العملية البرية في خان يونس جنوب قطاع غزة بالتزامن مع قصف جوي ومدفعي، نفذته طائرات الجيش الإسرائيلي.
وارتفعت حصيلة القتلى الفلسطينيين في غزة، إلى عشرين ألفًا و424 قتيلًا، وأربعة وخمسين ألفًا و36 إصابة، بعدما قُتل 166 شخصًا وأصيب 384 آخرون، خلال 24 ساعة، حسب إحصاءات وزارة الصحة في القطاع التابعة لحركة حماس.
وأدّى قصف الطيران الإسرائيلي لمقتل 23 مواطنًا فلسطينيًّا وإصابة العشرات بجروح، الليلة، بعد غارة على منزلين في خان يونس جنوب قطاع غزة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
وفي مخيم المغازي، قدّر الناطق باسم وزارة الصحة بغزة أشرف القدرة، أن قصف مربع سكني مكتظ بالمخيم، أودى بـ70، مشيرًا إلى أن العدد مرشح للزيادة نتيجة تجمع عدد من العائلات من أماكن مختلفة.
والليلة الماضية، قصفت طائرات إسرائيلية وسط قطاع غزة فيما عُدّ مجزرة راح ضحيتها العشرات، إلى جانب دمار كبير، كما نفذت الطائرات الإسرائيلية، أحزمة نارية بين مخيمي البريج والمغازي، وقطعت الطرق بينهما عبر أكثر من خمسين غارة.
وتمكن المسعفون من انتشال 8 ضحايا و14 إصابة من مخيم البريج وسط قطاع غزة، نتيجة للقصف الإسرائيلي المتواصل، بحسب وكالة "معًا" الفلسطينية.
كما قتل 3 جراء استهداف منزل عبر صاروخ استطلاع في بلوك 1 بمخيم البريج وسط قطاع غزة، إضافة إلى قتيلين بقصف إسرائيلي في مدينة دير البلح.
وفي جباليا، أودى القصف الإسرائيلي بعدد من الأرواح، بعد استهداف منازل سكنية قرب دوار الحلبي في جباليا البلد، كما تركز القصف قرب نادي نماء ومدرسة الرفاعي. وأكدت وكالة "معًا" وجود عشرات القتلى على الأرض، هناك.
كما أطلق الجيش، النار، على مئات المواطنين حاولوا العودة إلى مدينة غزة، فيما تعرضت أحياء الشجاعية والتفاح والدرج واليرموك لغارات جوية عنيفة.