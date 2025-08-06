"القوات اللبنانية": حصر السلاح بيد الدولة "قرار تاريخي"

اعتبر حزب القوات اللبنانية، اليوم الأربعاء، أن قرار مجلس الوزراء بحصر السلاح بيد الدولة "تاريخي".

وأضاف الحزب أن "القرار وَجب أن يصبح نافذًا منذ 19 عامًا لولا الانقلاب على القرار 1701 الذي نصّ حرفيًّا على (أهمية بسط سيطرة حكومة لبنان على جميع الأراضي اللبنانية)".

وأردف في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية أن "جلسة مجلس الوزراء في 5 آب وضعت لبنان على سكة العودة إلى دولة فعليّة وطبيعيّة".

وأوضح أن "المدخل لهذه العودة هو الالتزام بالنصوص المرجعية، وهذا تحديدًا ما فعله رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة".

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كانت ميليشيا حزب الله، أصدرت مساء الأربعاء، بياناً وصفت فيه قرار الحكومة حصر السلاح بيد الدولة، بأنه "خطيئة كبرى".

وأشارت الميليشيا إلى أن القرار يمسّ جوهر "المقاومة" ويضعف موقع لبنان في مواجهة ما وصفه بـ"العدوان الإسرائيلي–الأمريكي المستمر".

وقالت إن هذا القرار "يحقّق لإسرائيل ما لم تُحققه عبر الحروب"، كما هاجم ما أسماه "مخالفة ميثاقية" للبيان الوزاري.

وأشار الحزب إلى أن الحكومة التزمت سابقاً بوثيقة الوفاق الوطني في الطائف، التي تدعو لتحرير الأراضي اللبنانية وبسط سيادة الدولة عليها بـ"قواها الذاتية".