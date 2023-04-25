العراق يوجّه "نداءً عاجلًا" إلى جاليته في السودان
أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، اليوم الثلاثاء، عن توجيه نداء عاجل إلى أبناء الجالية العراقية في السودان، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
وقال الصحاف إنه "تنفيذًا لرحلة الإجلاء المُقرَّرة التي تعمل عليها غرفة عمليات الاستجابة الدبلوماسية الطارئة في وزارة الخارجية، ندعو أبناء الجالية العراقية في السودان، إلى التجمُّع في منطقة المنشية الواقعة في شارع أوماك بالقرب من مقر الأمم المتحدة عند شركة MTN".
وأضاف أن "موعد انطلاق حافلات النقل ستكون يوم الأربعاء الموافق 2023/4/26، في الساعة السادسة صباحًا متجهةً إلى بورتسودان".
وتابع المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية: "نهيبُ بأبناء جاليتنا الالتزام بالحيطة والحذر أثناء الانتقال من المساكن إلى الموقع المُحدَّد".
وأردف: لمن أرادَ مزيدًا من المعلومات، الاتصال على الأرقام التالية: 009647700630600/وتساب، 0905405402، 0995638565، 0960075019
من جانبه، وجّه رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، ببذل أقصى الجهود للمساعدة في إخلاء العراقيين المقيمين في السودان.