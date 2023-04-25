العراق يوجّه "نداءً عاجلًا" إلى جاليته في السودان

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، اليوم الثلاثاء، عن توجيه نداء عاجل إلى أبناء الجالية العراقية في السودان، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء العراقية الرسمية.

وقال الصحاف إنه "تنفيذًا لرحلة الإجلاء المُقرَّرة التي تعمل عليها غرفة عمليات الاستجابة الدبلوماسية الطارئة في وزارة الخارجية، ندعو أبناء الجالية العراقية في السودان، إلى التجمُّع في منطقة المنشية الواقعة في شارع أوماك بالقرب من مقر الأمم المتحدة عند شركة MTN".