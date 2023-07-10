نواب حاكم مصرف لبنان يلوّحون بالاستقالة.. مناورة أم إنذار؟

تصدر بيان نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة، الذي لوّحوا من خلاله بالاستقالة، قائمة الاهتمامات والمتابعات اللبنانية، وتقدم على الملف الرئاسي، الذي ينتظر عودة الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان إلى بيروت في السابع عشر من هذا الشهر.

وتكثر التفسيرات للبيان الصادر عن نواب الحاكم ومعها محاولات فهم الأسباب وراء خطوتهم.

وتعتقد مصادر متابعة لهذه القضية أن البيان ليس سوى مناورة لاستبيان مآل الشغور الآخذ بنهش المؤسسات اللبنانية الكبرى.

ولا تُسقِط المصادر عنصر حسن النية عند نواب الحاكم، وتعتبر أن ما صدر عنهم جاء نتيجة تعرضهم للضغوط السياسية، إضافة إلى ما يستشعرونه من مخاوف جراء إلقاء كرة النار في ملعبهم، وتحميلهم أوزار الأزمة المالية والنقدية التي تعيشها البلاد.

حماية

رئيس الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين، المحامي كريم ضاهر قال لـ"إرم نيوز" إن النواب الأربعة أرادوا حماية أنفسهم بطلب تعيين حاكم أصيل، لأنه لن يكون بإمكانهم التصرف في حال استلامهم مقاليد الحاكمية بفعل الضغوطات عليهم، مثل عدم المس بالنهج والمنهجية السائدة حالياً في مصرف لبنان، فضلاً عن تحملهم تداعيات الانهيار المالي والنقدي القائم.

وأوضح ضاهر أن السلطة السياسية عملت باتجاه الضغط على نواب الحاكم للتلويح باستقالتهم، للذهاب إلى خيارات تمليها الظروف الاستثنائية، مثل الاستمرارية في المرفق العام وفقا للمادة 62 من الدستور، مع ما يعنيه ذلك من التمديد للحاكم الحالي أو تعيين حاكم جديد.

وبحسب ضاهر فإن أحد المسؤولين الكبار أبلغ النواب الأربعة أن منصة "صيرفة" ستبقى ولا رجوع عنها، مع كل ما ترتبه من خسائر وأعباء، ومن تذويب لودائع الناس مقابل أرباح طائلة يجنيها المستفيدون منها.

وأشار ضاهر إلى أن النواب الأربعة كانوا يعتزمون وقف منصة صيرفة، ووقف العمل بالتعاميم التي تفرض مزيداً من القيود؛ من اقتطاع وخفض لقيمة السحوبات بالعملة الأجنبية، لا سيما التعديلات على التعميمين رقم 151 ورقم 158.

ومع بدء العد العكسي لتاريخ الحادي والثلاثين من تموز/ يوليو، موعد انتهاء ولابة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، تتعدد القراءات القانونية لكيفية تلافي الفراغ في الحاكمية، في ضوء تلويح نواب الحاكم بالاستقالة.

لا يمكنهم الاستقالة

وفق وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال، هنري خوري، فإنه إذا لم تقبل استقالة نواب الحاكم الأربعة من قبل مجلس الوزراء، فلن يكون باستطاعتهم ترك مراكزهم.

وقال خوري في حديث تلفزيوني إن النائب الأول لحاكم مصرف لبنان سيستلم حكماً، ولا يستطيع الرفض، لأن هناك مسؤوليات تترتب على هذا الرفض، وأن نواب الحاكم الآخرين ملزمون بالاستمرار في وظيفتهم، حنى تقبل استقالاتهم.

ويوضح الخبير الدستوري سعيد مالك لـ"إرم نيوز" أن المادة 25 من قانون النقد والتسليف تنص على تولي النائب الأول للحاكم، وهو حالياً وسيم منصوري، مهام الحاكم في حال الشغور، أما إذا كان الاتجاه هو إلى تعيين حاكم أصيل، فإن ذلك دونه عقد كثيرة.

ويقول مالك إن الأمر يحتاج أولاً إلى توافق على اسم لطرحه على مجلس الوزراء، وتحتاج الموافقة على تعيينه إلى أكثرية الثلثين من عدد الأصوات في المجلس، أما التمديد للحاكم فلا تلحظه النصوص، وإنما هو رهن التوافق السياسي.

واعتبر مالك أن بيان النواب الأربعة هو إنذار جدي بضرورة تعيين حاكم جديد للمركزي. وقال إنه في حال عدم الذهاب إلى معالجة هذا الأمر فإن ذلك سيؤدي إلى تعطل الحاكمية وأيضا المجلس المركزي الذي يتمتع بصلاحيات واسعة جداً.

ويأخذ كثيرون على النواب الأربعة لحاكم مصرف لبنان، لجوءهم إلى التلويح بالاستقالة في الظروف الاستثنائية القائمة، وتخليهم عن تحمل المسؤولية الوظيفية التي يتولونها، علماً أن دورهم أساسي في المجلس المركزي لمصرف لبنان، كما أنهم يتشاركون المسؤولية مع الحاكم عن السياسات المالية التي أوصلت البلاد إلى ما وصلت إليه على الصعيدين المالي والنقدي.